Antalya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 tır, 1 kamyon ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyon sürücüsü yaralandı.

Antalya-Serik D-400 kara yolu Kocayatak mevkisinde tomruk yüklü 42 P 6210 plakalı tır, 06 CZA 974 plakalı kamyona ve 34 BSU 444 plakalı tıra çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile duramayan 06 CZA 974 plakalı kamyon da 34 DF 5584 plakalı tıra ve 35 BCU 584 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

06 CZA 974 plakalı kamyonun içinde sıkışan sürücü, ekipler tarafından yaralı olarak çıkarıldı.

Kaza sonrası Antalya-Serik kara yolu ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından polis ekipleri ulaşımı tek şeritten sağladı.



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