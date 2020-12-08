YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'daki Aspendos Arena Gösteri Merkezi mühürlendi

Antalya'daki Aspendos Arena Gösteri Merkezi mühürlendi

ANTALYA HABERLERİ  | 08.12.2020 13:05 | Son Güncelleme

Antalya'daki Aspendos Arena Gösteri Merkezi mühürlendi

ANTALYA (AA) – Antalya'da, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun gösterilerinin sahnelendiği Aspendos Arena Gösteri Merkezi, belediye tarafından mühürlendi.

Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde bulunan ve yaz aylarında genelde turistlere yönelik gösterilerin yapıldığı Aspendos Arena Gösteri Merkezi, Serik Belediyesi ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

Topluluğun Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mühürleme işlemine tepki gösterdi.

Paylaştığı fotoğrafın altına "Gördüğünüz yazı Aspendos Arena'nın Serik Belediyesi tarafından mühürlendiğinin resmidir" notunu düşüne Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"102 ülkede 5000'den fazla gösteri ile Yeni Zellanda'dan Meksika'ya, Şili'ye, Bahreyn'den Sibirya'ya 45 milyondan fazla dünya izleyicisine kültürümüzü ve memleketimizi tanıtmanın hediyesidir. Aspendos Arena sahnesinde her yıl yüzbinlerce turiste kültürümüzü sergilemenin ödülüdür. Dün Ankara Sanat Tiyatrosu bugün bizim tiyatromuz... Tarih bunları unutmayacak. Mücadeleye devam edeceğiz."

- "Mahkeme kararı uygulandı"

Serik Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Belediyenin Aspendos Arena Tiyatrosu'nu mühürlediğine dair sosyal medyada paylaşımlar yer aldığı" belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu mühürleme işlemi mahkeme kararının uygulanmasından ibarettir. Paylaşım yapan şahısların konuyu yargı nezdinde çözmeleri gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya Namaz Vakitleri 8 Aralık Salı

İmsak
06:25
Sabah
07:51
Öğle
12:54
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Salı

Akdeniz Eczanesi
Muratpasa
Doruk Eczanesi
Muratpasa
Efendioğlu Eczanesi
Muratpasa
Güven Eczanesi
Muratpasa
Özdemir Eczanesi
Muratpasa
Verimli Eczanesi
Muratpasa
Asil Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.