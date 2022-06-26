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Antalya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

26.06.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Antalya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İ.Ç. idaresindeki 07 K 9879 plakalı otomobil, Sahilkent Mahallesi D-400 karayolunda takla atarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki 4 kişi, yakındaki hastanelere kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların tedavileri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya

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