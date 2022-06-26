Antalya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İ.Ç. idaresindeki 07 K 9879 plakalı otomobil, Sahilkent Mahallesi D-400 karayolunda takla atarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki 4 kişi, yakındaki hastanelere kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların tedavileri sürüyor.



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