Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Kadriye Mahallesi'ndeki bir villaya baskın düzenleyen polis ekipleri, narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada, bir miktar kokain, esrar, Hint keneviri ve özel yapım ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Olayla ilgili E.D. ve A.K. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki zanlı tutuklandı.
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