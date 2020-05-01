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Antalya'dan 23,5 milyon turiste "Güneş ve daha fazlası" mektubu

ANTALYA HABERLERİ  | 01.05.2020 14:47 | Son Güncelleme

Kent genelindeki otel ve tur operatörleri aracılığıyla turistlere gönderilmeye başlanan mektuptan: - "Tekrardan bir araya geldiğimizde sıcacık güneşiyle içinizi ısıtıp, mavi ve yeşilin muhteşem uyumunu gözler önüne sererek, kokusuyla başınızı döndürecek portakal çiçeklerimiz eşliğinde sizleri karşılıyor olacağız"

Antalya'da geçen yıl tatil yapan 7,5 milyon yerli ve 16 milyon yabancı turist için hazırlanan "Sun and more (Güneş ve daha fazlası)" başlıklı mektuplar gönderilmeye başlandı.

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda alınan karar kapsamında, geçen yıl kente tatile gelen turistlere yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bittikten sonra turistleri kente davet etmek için Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince Türkçe, Almanca, Rusça ve İngilizce "Sun and more" başlıklı 23,5 milyon mektup hazırlandı.

Özenle yazılan ve 2020'nin "Patara Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla antik kentin fotoğrafının da yer aldığı mektuplar, tatilcilere ulaştırılması için Antalya genelindeki tüm otel ve tur operatörlerine gönderildi.

Otel ve tur şirketi yetkilileri de dijital ortamda e-posta aracılığıyla mektupları göndermeye başladı.

- "Özlem dolu bir merhaba"

Mektupta, "Değerli misafirimiz, denizin, güneşin ve günbatımının en güzel yaşandığı yerlerin başını çeken Antalya'dan sizlere özlem dolu bir 'merhaba' demek istedik. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinden dolayı hepimizin evlerimizde kaldığı bu günlerde sizlere olan özlemimizin daha da arttığını öncelikle bilmenizi isteriz." ifadelerine yer verildi.

Mekanları güzelleştirenin içindeki insanlar olduğu vurgulanan mektupta, Antalya'ya gelen turistlere teşekkür edildi.

Turistlerin yeniden Antalya'ya davet edildiği mektupta, şunlar kaydedildi:

"Evet, bir süre daha sizlerden ayrı kalmaya devam edeceğiz. Ancak kısa bir süre sonra tekrardan bir araya geldiğimizde sıcacık güneşiyle içinizi ısıtıp, mavi ve yeşilin muhteşem uyumunu gözler önüne sererek, kokusuyla başınızı döndürecek portakal çiçeklerimiz eşliğinde sizleri karşılıyor olacağız. Tekrardan kavuşacağımız o güne kadar sağlıcakla kalın. Bizler mi? Bizler hayallerinizi süsleyen sağlıklı ve güvenilir destinasyonun adresi Antalya'da dün olduğu gibi bugün de yarın da sizleri özlemle beklemeye devam edeceğiz."

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AKTOB Antalya Mektup Turist

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Sabah
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Öğle
12:59
İkindi
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Akşam
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