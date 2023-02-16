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Antalya'dan gelen gönüllü aşçılar kazanlarını depremzedeler için kaynatıyor

16.02.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kepez Belediyesinin Kahramanmaraş'taki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da kurduğu sahra mutfağında 5 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek veriliyor.

Elbistan'daki deprem nedeniyle evleri zarar görenler, yaşamlarını kurulan çadır kentlerde sürdürmeye çalışıyor.

Kepez Belediyesi tarafından depremin hemen ardından Elbistan'a gönderilen ekipler, bir taraftan arama kurtarma çalışmalarına katılırken bir yandan da kurdukları sahra mutfağında yemek ihtiyacını gideriyor.

Antalya'daki otellerde çalışan ve Elbistan'a gönüllü olarak gelen aşçılar, günde 3 öğün 5 bin kişilik yemek hazırlıyor.

DEPREM BÖLGESİNDE 8 SAHRA MUTFAĞI

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AA muhabirine, depremin hemen ardından kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini, yaklaşık 50 araç ve 150 personelle bölgede olduklarını söyledi.

Yaklaşık 200 tır insani yardımı deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Tütüncü, "Bunların ötesinde deprem bölgesine en önemli ihtiyaçlardan biri olan sıcak yemek, ekmek ikramında bulunmak düşüncesiyle proje uygulamaya koyduk. Deprem bölgesine 8 sahra mutfağı kurduk." dedi.

Tütüncü, yemeklerin iyi bir restoran kalitesinde olmasını arzu ettiklerini, bu nedenle kendi aşçılarının yanı sıra 5 yıldızlı turistik tesislerde hizmet veren aşçıların da gönüllü olarak görev yaptığını ifade etti.

Deprem bölgesindeki mutfakların 24 saat hizmet verdiğini aktaran Tütüncü, Antalya'da da bir sahra mutfağı kurduklarını kaydetti.

MUTFAKTA 30 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Elbistan'daki sahra mutfağının sorumlusu Mehmet Akdemir, afetzedelerin acılarını bir nebze de olsa dindirmek için bölgede bulunduklarını söyledi.

Usta aşçıların kazanları kaynattığını ifade eden Akdemir, burada 30 kişiyle hizmet verdiklerini belirtti.

Antalya'dan gönüllü olarak bölgeye gelen profesyonel aşçı Celal Alpak, sabah kahvaltılık ve çorba, diğer öğünlerde 3 çeşit yemek hazırladıklarını dile getirdi.

Antalya'da 5 yıldızlı otellerde yemek hazırladıklarını anlatan Alpak, bölge insanının acısını paylaşmak ve enkaz kaldırılmasına yardımcı olmak için geldiklerini ifade etti.

Aşçılardan Zübeyir Yaba da televizyonda izlemek yerine bölgeye gelerek insanlara yardımcı olmak istediğini vurgulayarak, "Evimizde oturup zaten yemek yiyemiyoruz. Burada insanların acısına ortak olmak, onlara yemek sunmak bize iyi geliyor." diye konuştu.

Depremzedeler de kendilerine bu hizmeti sunanlara teşekkür etti.

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