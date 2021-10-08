Antalyalı genç iş insanlarından "turizmde dijital dönüşüm" projesi

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert, turizmde dijital dönüşümü konu alan bir proje hazırladıklarını, turistin uçak biletinden kaldığı otele kadar tercihlerini içerecek bir bilgi ağı oluşturacaklarını söyledi.

Sert, Ekonomi Muhabirleri Derneği Antalya Temsilciliği üyesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Üyelerinin yüzde 40'ının e-ticaret yaptığını belirten Sert, ANTGİAD olarak birçok kurumla iş birliği içinde olduklarını ve farklı alanlarda projeler ürettiklerini dile getirdi. Sert, Antalya'da yapay zekanın KOBİ ölçeğinde kullanımı ve Antalya turizminde dijital dönüşüm içerikli projelerinin kentin geleceği açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Yapay zekanın yavaş yavaş kullanılmaya başlandığını söyleyen Sert, ürün stoklanması, sezon etkileri, geleceğin planlanması gibi konularda işletmelere çok önemli kolaylıklar sunulduğunu belirtti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde turizmde dijital dönüşümü ele alan bir Avrupa Birliği projesi hazırlığı içinde olduklarını dile getiren Sert, şunları kaydetti:

"Tüketici davranışlarını ölçümleyerek işletmelerin verimliliklerini, gelen turistin neleri tercih ettiğini, daha farklı bir şekilde bu verileri yorumlayacak bir model olacak. Uçak biletinden kaldığı otelin tercihine, kullandığı kafe, restorana kadar etki edebilecek bir bilgi ağı oluşturmak istiyoruz. Bunu da kişisel verilerin korunmasını da göze alarak kime ait olduğunu bilmeden sadece verilerin toplamının yorumlanması üzerine odaklandık. AB projesi olması nedeniyle Avrupa'dan da ortaklarımız olacak ve yakın zamanda başvuruyu gerçekleştireceğiz."

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da Kepez Belediyesi iş birliğinde Dokumapark'a Cem Karaca Gençlik Kütüphanesini kurduklarını belirten Sert, Antalyaspor ve Döşemealtı Belediyesi iş birliğinde Ekşili Mahallesi'nde belediyeye ait kullanılmayan yapıyı kütüphane ve etüt merkezine dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Gençlere yönelik de projeler ürettiklerini söyleyen Sert, 29 Ekim'den sonra gençlerin de fikirlerini alarak "Gençlik Anıtı" yapmayı planladıklarını bildirdi.

