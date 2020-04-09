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Antalya’nın 2 bin 365 metre zirvesine kar düştü

ANTALYA HABERLERİ  | 09.04.2020 15:39 | Son Güncelleme

Antalya’nın turistik ilçesi Kemer’de yer alan 2 bin 365 metre zirveye Nisan karı düştü.

Antalya’nın turistik ilçesi Kemer’de yer alan 2 bin 365 metre zirveye Nisan karı düştü. Sıcaklıkların düşmesi ile akşam yağan kar zirveyi beyaza bürüdü.
Antalya’nın Kemer ilçesinde yer alan Olympos Teleferik zirvesini kar kapladı. Korona virüs nedeniyle kapalı olan ve bu süre içerisinde de bakıma alınan Olympos Teleferik İşletmesi’nde görevli personel zirvede yer alan tesiste kar temizliği yaptı.
Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü yaptığı açıklamasında, "Korona virüs önlemleri kapsamında tesisimizi kapalı tutuyoruz. Teleferiğimiz bu süre içerisinde bakıma aldık. Teknik ekip dışındaki çalışanlarımızı izinli olarak evlerine yolladık. Şu an için sadece teknik ekibimiz tesisimizde görev yapıyor. Bugün zirveden kar haberi aldık. Akşam yağan kar zirveyi bembeyaz yaptı. Şu anda 10 santimi aşkın kar kalınlığı var. Nisan ayında bu sürprizle karşılaşmak hepimizi gelecek adına umutlandırdı ve heyecanlandırdı. İnşallah bu yağan kar gibi geleceğimiz de Korona virüs etkisinin ortadan kalkması ile tertemiz olur” dedi.

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Bengi Eczanesi
Muratpasa
Çaybaşı Eczanesi
Muratpasa
Koray Eczanesi
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