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Antalya’nın Biyolojik Çeşitliliği Paneli gerçekleştirildi

ANTALYA HABERLERİ  | 04.03.2020 16:38 | Son Güncelleme

Antalya’nın Fethi’nin 813’üncü yılı kapsamında düzenlenen *Antalya’nın Biyolojik Çeşitliliği’ Öğrenci Paneli yapıldı.Panelde Antalya’nın sahip olduğu bitki ve hayvan türlerinin yanında kente özgü endemik türlerde tanıtıldı.

Antalya’nın Fethi’nin 813’üncü yılı kapsamında düzenlenen *Antalya’nın Biyolojik Çeşitliliği’ Öğrenci Paneli yapıldı.Panelde Antalya’nın sahip olduğu bitki ve hayvan türlerinin yanında kente özgü endemik türlerde tanıtıldı. Vali Münir Karaloğlu, "Bu toprakların 813 yıldır Türk-İslam toprağı. Bu topraklara kattığımız çok şey var. Medeniyet, kültür ve sanat olarak. Bu topraklarda bir de doğa var" dedi.
"Evimiz Akdeniz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu’nda yapılan panelde konuşan Vali Münir Karaloğlu, “ Bu sene Antalya Kongresi’nin konusu Doğa ve Medeniyet ’ti. Hocalarım ne der bilmiyorum ama bence bu seneki program içerisinde en başarılı sunum buydu. Antalya’nın doğası bundan daha iyi anlatılamazdı. Ben hocalarımıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Son derece başarılı sunumlar yapıldı, bizlerin bile çok şey öğrendiği bir sunum oldu. Sunumlar sayesinde birçok canlıyı birçok bitki ve hayvan türünü ilk defa burada görme şansımız oldu. Zannediyorum bu güzel çalışma kitap olarak basılacak ve bilgilerimiz bu sayede daha kalıcı hale gelecek. Bu çalışmada emeği geçen öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah, bütün gençlerimiz biyolojik çeşitliliğimize, onların sürdürülmesine, gelecek nesillere aktarılmasına sahip çıkarlar. Tekrardan Fethi’mizin 813’üncü yılı kutlu olsun. 813 yıldır Evimiz Akdeniz diyoruz” dedi.
Öğrencilerin sunumlarının ardından panelde emeği geçen Öğretim Üyesi ve öğrencilere katılım belgeleri Vali Münir Karaloğlu tarafından takdim edildi.

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