Antalyaspor 1-1 Göztepe (Maç sonucu)

Süper Lig'in ilk haftasında üst sıraları zorlama hedefindeki iki takımdan Antalyaspor, evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk etti. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erirken, iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Antalyaspor'a üstünlüğü getiren gol, 32. dakikada penaltıdan Fredy ile geldi. Karşılaşmada başka isabetli şutu olmayan Antalyaspor, oyunun uzatma bölümlerine kadar Göztepe'ye geçit vermeyerek üstünlüğünü korudu. Göztepe'de 90+2. dakikada sahneye çıkan Dino Arslanagic, attığı golle takımına puanı getirdi.

Göztepe, Süper Lig tarihinde açılış haftasını deplasmanda oynadığı 11 sezonun sadece 1'ine galibiyetle başlayabildi.

Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile zorlu bir sınava çıkacakken, Göztepe ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

