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Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 | Maç sonucu

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 06.12.2020 17:59 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan Fraport Antalyaspor, sezonun galibiyetsiz ekibi MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi, hasreti dindirdi. Jahovic, bu sezon ilk golünü attı; Ersun Yanal, Antalyaspor ile ligde ilk galibiyet sevincini yaşadı. Ligin son sırasına demir atan ve üst üste 3. maçını da kaybeden MKE Ankaragücü 2 puanda ve son sırada kaldı.

Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 | Maç sonucu

Süper Lig'de galibiyet hasreti süren iki ekibin mücadelesinde gülen Antalyaspor oldu. MKE Ankaragücü'nü konuk eden Akdeniz ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı.

  1. dakikada Eren Albayrak'ın Kitsiou'ya yaptığı harekette hakem Halil Umut Meler önce penaltı noktasını gösterdi. Eren Albayrak, kırmızı kartla koyun dışı kalırken, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı iptal edildi, Eren Albayrdak oyuna döndü.

İki takımın da savunma güvenliğini ön planda tuttuğu maçın 45+3'ünde yapılış itibariyle harika bir gol geldi. Lukas Podolski, kendi yarı sahasının ortalarından sezonun asistlerinden birini yaptı ve Jahovic'i ceza sahası sağ ön çizgisi üzerinde buluşturdu. Makedon oyuncu ceza sahasına girerken çaprazdan şık bir vuruş çıkardı ve topu ağlarla buluşturdu.

Antalyaspor, 2. yarı skoru korumaya çalışırken; Ankaragücü'nün gol çabaları sonuç vermedi. Ev sahibi ekip, bu sezon ilk golünü atan Jahovic'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 7 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı. Kırmızı Beyazlılar puanını 13 yaparken, üst üste 3. maçını da kaybeden MKE Ankaragücü ise 2 puanda ve son sırada kaldı.

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