Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi bugün başlıyor

Antalyaspor, teknik direktör sorununu Ersun Yanal ile çözdü. Prensip anlaşmasına varılan Yanal ile resmi imza bugün atılacak. Tecrübeli teknik adam, takımla birlikte ilk antrenmana çıkıp futbolcularla tanışacak.

kulüp Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Görüşmeler son aşamaya geldi. Bir aksilik olmaz ise Ersun Yanal hoca bugün takımın başında ilk antrenmana çıkabilir" dedi.

RESMİ AÇIKLAMA BUGÜN

Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanında aldığı beraberlikle Süper Lig'in 8'inci haftasını 9 puanla tamamladı. Karşılaşma sonrası milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan dolayı izne çıkan kırmızı beyazlı futbolcular, bugün antrenmana başlayacak. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya gelecek futbolcular, 22 Kasım'da sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanacak. Antrenman öncesi Ersun Yanal ile ilgili resmi açıklama yapılacak. Akrep, yeni teknik direktörle puan cetvelinde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BUGÜN

Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanında aldığı beraberlikle Süper Lig'in 8'inci haftasını 9 puanla tamamladı. Karşılaşma sonrası milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan dolayı izne çıkan kırmızı beyazlı futbolcular, bugün antrenmana başlayacak. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya gelecek futbolcular, 22 Kasım'da sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanacak. Antrenman öncesi Ersun Yanal ile ilgili resmi açıklama yapılacak. Akrep, yeni teknik direktörle puan cetvelinde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.