SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Antalyaspor'da hedef 3 puan

Antalyaspor'da hedef 3 puan

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 05.11.2020 10:44 | Son Güncelleme

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, 4 haftalık 3 puan hasretine Kasımpaşa deplasmanında son vereceklerini söyledi.

Antalyaspor'da hedef 3 puan

Son haftalarda puan kayıpları yaşayan Antalyaspor, 4 lig maçında da 3 puanla tanışamadı. Teknik Direktör Tamer Tuna ile yol ayrımı yaşayan kırmızı-beyazlıları yardımcı antrenörler Kasımpaşa maçına hazırlıyor.

Güney ekibinde Kasımpaşa karşısında, Jahovic, Amilton kart cezası, Drole, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler, Hakan Özmert, Bahadır Öztürk ve Doğukan Sinik ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

"3 PUANLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Basın Sözcüsü Murat Süğlün ise takımın son haftalarda istemedikleri puan kayıpları yaşadığını vurguladı. Antalyaspor’un her yönüyle güçlü ve kaliteli bir takım olduğunun altını çizen Süğlün, "Hocamız olmasa da Kasımpaşa maçına aynı şekilde hazırlanıyoruz. Tamer Tuna ayrılsa da diğer hocalarımız takımı en iyi şekilde maça hazırlamaya devam ediyor. Bu hafta deplasmanda karşılaşacağımız Kasımpaşa iyi bir takım ve etkili futbol oynuyorlar. Zor bir maç olacak. İyi mücadele edip galip gelmek istiyoruz. Artık tek amacımız Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönmek" dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyorAbdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor
Sergen Yalçın'dan sürpriz 11Sergen Yalçın'dan sürpriz 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Cimbom'a dünya yıldızı golcü! Çin medyası duyurdu...
Cimbom'a dünya yıldızı golcü! Çin medyası duyurdu...
Fenerbahçe maçı öncesi şok! Koronavirüs testi pozitif çıktı...
Fenerbahçe maçı öncesi şok! Koronavirüs testi pozitif çıktı...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Antalyaspor'da diğer aday Kocaman
Antalyaspor'da diğer aday Kocaman
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
''Türk futbolu, Sumudica gibi terbiyesiz bir adam görmemiştir''
''Türk futbolu, Sumudica gibi terbiyesiz bir adam görmemiştir''
Sidney Sam ve Naldo'ya ilk 11'de görev
Sidney Sam ve Naldo'ya ilk 11'de görev
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalyaspor'da hedef 3 puan
Antalyaspor'da hedef 3 puan
Antalyaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Antalyaspor'da koronavirüs krizi!
Antalya Başkanı Öztürk: Abdullah Avcı olacak gibi
Başkan Abdullah Avcı'yı açıkladı
Abdullah Avcı: Antalya'ya geliyorum
Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor
Antalyaspor, hocasını haftaya açıklayacak
Antalyaspor, hocasını haftaya açıklayacak
Antalyaspor'da diğer hoca adayı Aykut Kocaman
Antalyaspor'da diğer aday Kocaman
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.