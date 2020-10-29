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Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 29.10.2020 09:25 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktör Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Akdeniz ekibi hafta sonu Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Antalyaspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Akdeniz ekibi, teknik direktör Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırdığını resmen açıkladı. 44 yaşındaki teknik adam, Ocak 2020'den bu yana Antalyaspor'u çalıştırıyordu.


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