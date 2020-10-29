Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Antalyaspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Akdeniz ekibi, teknik direktör Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırdığını resmen açıkladı. 44 yaşındaki teknik adam, Ocak 2020'den bu yana Antalyaspor'u çalıştırıyordu.
Ronaldo: PCR testi saçmalık!
''Hagi, Alex'ten daha iyiydi...''
Emre, Jübile maçının detaylarını açıkladı!
Wanda Nara geri dönmek istiyor...
Geri dönüyor! İşte detaylar...
Fatih Terim hedef gösterdi... ''Bana onu alın!''
Trabzonspor'un genç yıldızına Fransız kancası
Trabzonspor zirveden kaosa
Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada
Dilmen'den Atiba - Gustavo kıyaslaması
Dilmen'den Mesut Özil yorumu
Ünlü teknik adamdan F.Bahçe itirafı
Okuyucu Yorumları 0 yorum