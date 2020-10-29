Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Antalyaspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Akdeniz ekibi, teknik direktör Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırdığını resmen açıkladı. 44 yaşındaki teknik adam, Ocak 2020'den bu yana Antalyaspor'u çalıştırıyordu.



