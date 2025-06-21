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Antalyaspor'dan dev transfer atağı! Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Sebastien Haller ile ilgileniyor...

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Almanya Bundesliga’da Borussia Dortmund forması giyen Sébastien Haller ile görüştü ve şartlarını sordu.

Antalyaspor'dan dev transfer atağı! Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Sebastien Haller ile ilgileniyor...
Burak Kavuncu

Yeni sezonda güçlü bir kadro kuracak Antalyaspor, transfer yasağını kaldırıp transferleri açıklamayı planlıyor. Önceliği hücum hattına veren Akdeniz ekibi, B.Dortmund'un yıldız golcüsü Sebastien Haller'i gündemine aldı. 30 yaşındaki golcü, ilk görüşmede olumlu karşılık verdi. İki takımın yakın zamanda bir araya gelip oyuncunun transferi ile alakalı görüşme yapması planlanıyor.

KANSERE YAKALANMIŞTI!

kanseri-yenen-sebastian-haller-borussia-dortmund-kariyerindeki-ilk-golunu-atti-H2wi

Fildişili forvet, 2022 yılında Erling Haaland'ın yerine Dortmund'a geldi. Aynı dönemde testis kanserine yakalandı. Uzun süre tedavi gören Haller, yeniden Dortmund formasıyla futbola döndü. Geçen sezon başında İspanya'dan Leganes'e kiralandı. Devre arasında ise Hollanda ekibi Utrecht'e kiralık gitti. 1 yıl kontratı bulunan tecrübeli santrfor, geçen sezon iki takımda 27 karşılaşmada 6 gol atıp 1 de asist yaptı.

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