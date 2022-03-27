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Antalyaspor, Dünya Kupası tanıtımına davet edilen amigo Recep Güler'i kutladı

27.03.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Dünya Kupası tanıtımına davet edilen amigo Recep Güler'i kutladı

Antalyaspor Kulübü, 2022 FIFA Dünya Kupası tanıtımı için Katar'a davet edilen amigo Recep Güler'i tebrik etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Tebrikler 'Miloş'. Tribünlerimizin sevilen ismi Recep Güler (Miloş) 2022 Dünya Kupası tanıtımı için Katar'a gidiyor. Güler, farklı ülkelerin amigolarının yer aldığı organizasyonda Türkiye'nin tribün yüzü olacak."

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