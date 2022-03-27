Antalyaspor, Dünya Kupası tanıtımına davet edilen amigo Recep Güler'i kutladı

Antalyaspor Kulübü, 2022 FIFA Dünya Kupası tanıtımı için Katar'a davet edilen amigo Recep Güler'i tebrik etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Tebrikler 'Miloş'. Tribünlerimizin sevilen ismi Recep Güler (Miloş) 2022 Dünya Kupası tanıtımı için Katar'a gidiyor. Güler, farklı ülkelerin amigolarının yer aldığı organizasyonda Türkiye'nin tribün yüzü olacak."



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