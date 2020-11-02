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Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.11.2020 19:02 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 2 beraberlik ve 4 galibiyet ile giden Fenerbahçe, 7. haftada Antalyaspor ile bugün deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede takımlarım ilk 11'leri açıklandı.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Podolski, Orgill, Kudriashov, Jahovic, Gökdeniz, Mert, Bünyamin, Veysel

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
serdar lemostan iyi demekki yada sezon basinda rest cekti bjk ye gitmesin diye mecburimi oynatiliyor onun harici kadro ideal
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