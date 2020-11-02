Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede takımlarım ilk 11'leri açıklandı.
Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Podolski, Orgill, Kudriashov, Jahovic, Gökdeniz, Mert, Bünyamin, Veysel
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta
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