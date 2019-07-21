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Antalyaspor formalarını tanıttı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 21.07.2019 21:15 | Son Güncelleme

Antalyaspor'un 2019-2020 Cemil Usta Futbol Sezonu'nda giyeceği formalar tanıtıldı.

Antalyaspor formalarını tanıttı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezonda giyeceği formaları kulübün sosyal medya hesaplarında yayımlanan iki video ile tanıttı.

Formalar 4 modelden oluşuyor. Önünde Antalya'nın simgelerinden Yivli Minare'yi temsil eden deseni barındıran kırmızı ve beyaz modellerin yanı sıra klasik çubuklu forma bu yıl da yeşil sahalarda yer alacak. Antalyaspor armasının üzerinde bulunduğu yeni model ise lacivert forma. Üzerinde kırmızı ve beyaz renklerden oluşan Antalya haritasının yer aldığı forma, Antalyaspor için özel olarak üretildi.

BAŞPEHLİVAN ALİ GÜRBÜZ
Antalyaspor forma tanıtımlarında 4 sembol isme yer verdi. 2019 Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz bu yıl ilk kez forma tanıtımında yer aldı. Başpehlivan Ali Gürbüz, bu yıl er meydanına diğer Antalyalı güreşçiler gibi Antalyaspor formasıyla çıkmıştı.

ANTALYA'YI HİSSETTİ
Tanıtımda yer alan diğer bir isim de Elmalı ilçesinden her hafta maçlara gelen görme engelli Ömer Şentürk oldu. Yeni mavi formayı giyerek eliyle Antalyaspor armasını ve Antalya haritasını hissetmeye çalışan görüntüsüyle duygusal anlar yaşatan Ömer Şentürk, maçları arkadaşının anlatımı ile yakından takip ediyor.

ZÜHRE ANA BAŞROLDE
Demre ilçesinden gelerek Antalyaspor'un maçlarını kaçırmayan 'Zühre Ana' olarak tanınan Ümmüsün Yirikoğlu da tanıtımların başrol oyuncularından biri oldu. Ümmüsün Yirikoğlu, 2016-2017 sezonunda 1-0 kazanılan Karabükspor maçında yaşadığı gol sevincinin yayıncı kuruluşun ekranına yansıması ile tanınmıştı.

HAVADA VE KARADA
Antalyaspor tribünlerinin tanınan isimlerinden biri olan Ceren Kurtuluş da tanıtımın önemli bir parçası oldu. Küçüklüğünden beri Antalyaspor tribünlerinde yer alan ve hostes olduktan sonra da sevdasından vazgeçmeyen Ceren Kurtuluş, kulübün deplasmanlar için kiraladığı özel uçaklarda görev alarak mesleğini yaparken de Antalyaspor'un peşinden ayrılmaması ile kamuoyu tarafından tanınmıştı.

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Antalyaspor süper lig

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