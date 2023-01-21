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Antalyaspor galibiyetiyle seriyi 12 maça çıkaran Okan Buruk Galatasaray tarihine geçti! 64 yıl sonra bir ilk...

21.01.2023 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 45'e yükseltirken, Okan Buruk kırılması zor bir rekora imza atarak Galatasaray tarihine geçti. Buruk, Süper Lig ve Türkiye Kupası dahil oynadığı son 12 resmi maçı da kazandı. İşte detaylar...

Antalyaspor galibiyetiyle seriyi 12 maça çıkaran Okan Buruk Galatasaray tarihine geçti! 64 yıl sonra bir ilk...

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarırken, puanını 45'e çıkardı ve liderliğini perçinledi.

İLKİ BAŞARDI!

Zorlu bir haftayı kayıpsız geçen Sarı-Kırmızılılar'da alınan bu galibiyet aynı zamanda bir rekoru da beraberinde getirdi. Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk, alınan bu galibiyetle 1959 yılından bu yana bir ilki başarmış oldu.

Okan Buruk, 1959'dan sonra üst üste Süper Lig ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere 12 resmi kazanan ilk teknik direktör olarak kulüp tarihine geçti.

FATİH TERİM, MUSTAFA DENİZLİ...

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Öte yandan Okan Buruk, Mustafa Denizli ve Fatih Terim’in ardından Spor Toto Süper Lig’de sarı-kırmızılılarla ile bir sezonda üst üste 9 galibiyet alan 3. teknik direktör oldu.

Sarı-kırmızılılar, ligde daha önce 1987-1988 sezonunda Mustafa Denizli döneminde ve 2011-2012 sezonunda da Fatih Terim yönetiminde art arda 9 galibiyete ulaşmıştı.


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