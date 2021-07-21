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Antalyaspor, Haji Wright'i transfer etti

21.07.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Haji Wright'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ABD'li futbolcu Haji Wright'i renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş Geldin Haji Wright" başlıklı paylaşımda, "Kulübümüz Haji Wright ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

23 yaşındaki santrfor geçen sezon Danimarka ligi takımlarından Sönderjyske'da forma giymişti.

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