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Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından

05.09.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: - "Aynaya bakmamız ve 'Bu mağlubiyeti hak edecek neler yaptık?' diye öz eleştiride bulunmamız gerekiyor. Son 2 haftadır kaybediyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, kötü gidişe çözüm üretmek zorunda olduklarını söyledi.

Groenendijk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hayal kırıklığı yaşatan bir skorla geceyi noktaladıklarını dile getirdi.

Üzgün olduklarını ve skoru hak ettiklerini belirten Groenendijk, geçen hafta kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından bu karşılaşmada reaksiyon göstermeleri gerektiğini belirtti.

Karşılaşmaya iyi bir planla çıktıklarını aktaran Groenendijk, "Planımız ilk 15 dakika itibarıyla işledi. Sonra takımda düşüş yaşandı. Bunun ana sebebi öz güven kaybı diyebilirim. Bu da kötü performansı beraberinde getirdi. Ortaya kopuk bir takım çıktı. Futbol birlikteliktir, paylaşmaktır. Yendiğinde ve yenildiğinde tüm duyguları paylaşmak üzerine kuruludur. Biz bu konuda bazı değerleri kaybettik. Oyuncu grubuna bunu tekrar hatırlatmaya çalışıyoruz ve bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

İlk yarının son dakikasında yedikleri penaltı golünün tartışıldığını anlatan Groenendijk "Bizim penaltıya kadar neler yaptığımızı konuşmamız gerekiyor. Aynaya bakmamız ve 'Bu mağlubiyeti hak edecek neler yaptık?' diye öz eleştiride bulunmamız gerekiyor. Son 2 haftadır kaybediyoruz. Futbol gül bahçelerinden oluşan bir spor dalı değildir. Bazen dikenlere katlanmak gerekir. Öyle bir akşamı yaşıyoruz. Antalyaspor büyük bir camia ve kulüp. Görevimizi herkes gibi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Sorunun ana nedenlerini araştırıp, galibiyet serisi elde etmeye ve öz güven sorununu aşmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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