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Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından

05.09.2022 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan: - "Bize lütfen acemi hakemler vermesinler. Bizi deneme tahtası yapmasınlar. Hakkımız yenilmesin"

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'un basın sözcüsü Adnan Başkan, hakem yönetimini eleştirdi.

Başkan, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 haftadır hakem hatalarına maruz kaldıklarını söyledi.

Kasımpaşa karşısında da Sam Larsson'a yapılan faulün net kırmızı kart olması gerektiğini aktaran Başkan, "Futbolcumuzun kafasının yarılması mı gerekiyordu? Böyle mi kırmızı kart çıkacak? Kırmızı kart verilseydi maçın sonucu çok farklı olabilirdi. Maçta aleyhimize verilen penaltı kararı da yanlış. Biz MHK ve TFF'nin hep arkasındayız. Bize lütfen acemi hakemler vermesinler. Bizi deneme tahtası yapmasınlar. Hakkımız yenilmesin." ifadelerini kullandı.

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