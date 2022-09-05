Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'un basın sözcüsü Adnan Başkan, hakem yönetimini eleştirdi.

Başkan, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 haftadır hakem hatalarına maruz kaldıklarını söyledi.

Kasımpaşa karşısında da Sam Larsson'a yapılan faulün net kırmızı kart olması gerektiğini aktaran Başkan, "Futbolcumuzun kafasının yarılması mı gerekiyordu? Böyle mi kırmızı kart çıkacak? Kırmızı kart verilseydi maçın sonucu çok farklı olabilirdi. Maçta aleyhimize verilen penaltı kararı da yanlış. Biz MHK ve TFF'nin hep arkasındayız. Bize lütfen acemi hakemler vermesinler. Bizi deneme tahtası yapmasınlar. Hakkımız yenilmesin." ifadelerini kullandı.

