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Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

05.05.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 9 Mayıs Pazartesi günü evinde İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması ile başladı.

Antrenman, yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana, sakatlığı süren Harun Alpsoy, Admir Mehmedi ve Sinan Gümüş katılmadı.

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