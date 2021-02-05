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Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Yılmaz, Muhittin Böcek'i ziyaret etti

05.02.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Yılmaz, Muhittin Böcek'i ziyaret etti

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Aynı zamanda Antayaspor Vakfı Başkanı da olan Yılmaz, ziyarette Böcek ile 9 Şubat Salı günü yapılacak Antalyaspor A.Ş. Genel Kurulu'na ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Böcek, burada yaptığı konuşmada, Antalyaspor'u çok yakından takip ettiğini ve başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi. Antalyaspor'un her zaman yanında ve destekçisi olduğunu kaydeden Böcek, "Yeni oluşacak yönetime şimdiden başarılar dilerim. Onların da yanında olacağız, desteğimizi vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Antalyasporumuzun bütün projelerine imkanlarımız çerçevesinde katkı koymayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz da Böcek'in destek sözünün önemli olduğunu ve kendilerine büyük güven verdiğini kaydetti.

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