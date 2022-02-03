Antalyaspor'la anlaşan Luiz Adriano uçağa bindi geliyor!

Yaptığı forvet transferleriyle Türkiye'de her zaman ses getiren Antalyaspor'dan bir dünya yıldızı hamlesi daha geldi... Brezilyalı forvet Luiz Adriano ile her konuda anlaşan Antalyaspor, oyuncuyu Türkiye'ye getiriyor.

ANLAŞMA 1.5 YILLIK

Palmeiras'la sözleşmesini fesh eden Luiz Adriano'yla görüşme gerçekleştiren Antalyaspor'un ligin ikinci yarısı için Akdeniz ekibiyle anlaşma sağladığı kaydedildi. Brezilya basınına yansıyan haberlerde Luiz Adriano ile 1,5 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edilirken Brezilyalı yıldızın uçağa binerek Türkiye'ye gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

