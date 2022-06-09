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Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu transfer etti

09.06.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Göztepe forması giyen 31 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin, "Hoş geldin Soner Aydoğdu. Kulübümüz, Soner Aydoğdu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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