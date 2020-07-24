Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Galatasaray maçı ardından konuştu

Antalyaspor'un başarılı çalıştırıcısı, Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Tamer Tuna,"Takımımla gurur duyuyorum. Bizler de önemli tecrübeler kazandık. Ligde kalmaya inandık, başardık. Pandemi öncesi 30, sonrası 15 puan kazandık. Transferlerimiz çok maç eksiğiyle geldi ama adaptasyon sağladık. Gelişimin yaşı yok, 30 yaş üstü oyuncular da bunu gösterdi" dedi.
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