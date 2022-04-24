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Antalyaspor'un serisini Kayserispor bitirdi

24.04.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de son 6 maçını kazanan Antalyaspor, Kayserispor'u ağırladığı maçta 1-1 berabere kaldı ve galibiyet serisini sürdüremedi.

Antalyaspor'un serisini Kayserispor bitirdi

Süper Lig'de 34. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Yukatel Kayserispor'un golünü 52. dakikada Joseph Attamah kaydetti. Fraport TAV Antalyaspor'un golü 55. dakikada Haji Wright'tan geldi.

Antalyasporlu Haji Wright, son 6 maçta 6 gol, 1 asistle 7 gole direkt katkı yaparken, ligde 27 maçta 11 kez fileleri havalandırdı.

Öte yandan hakem Cüneyt Çakır, uzun süreli bir aranın ardından yeniden sahalara döndüğü ve karşılaşmada düdük çaldı.

Ligde 6 maçlık galibiyet serisini sürdüremeyen Antalyaspor puanını 51'e yükseltti. Son iki deplasmanda yenilmeyen Kayserispor ise 43 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Yukatel Kayserispor, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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