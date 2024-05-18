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Türk futboluna geri döndü! Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu! Sergen Yalçın sonrası göreve başlıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.05.2024 16:49
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Antalyaspor başkanvekili Alkan Evren, teknik direktör Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sezon sonunda Sergen Yalçın ile yollarını ayıracak Antalyaspor, Alex de Souza'yı resmen açıkladı.

Türk futboluna geri döndü! Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu! Sergen Yalçın sonrası göreve başlıyor...

Antalyaspor başkanvekili Alkan Evren, teknik direktör Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Antalyaspor'un başkan vekili Alkan Evren, teknik direktör Alex de Souza ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

"ALEX İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIK"

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Kulüp başkan vekili Alkan Evren, "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Antalyaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim." açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Alex de Souza
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