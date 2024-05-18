Türk futboluna geri döndü! Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu! Sergen Yalçın sonrası göreve başlıyor...

Antalyaspor başkanvekili Alkan Evren, teknik direktör Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Antalyaspor'un başkan vekili Alkan Evren, teknik direktör Alex de Souza ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

"ALEX İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIK"

Kulüp başkan vekili Alkan Evren, "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Antalyaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim." açıklamasını yaptı.





