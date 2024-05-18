Türk futboluna geri döndü! Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu! Sergen Yalçın sonrası göreve başlıyor...

Antalyaspor başkanvekili Alkan Evren, teknik direktör Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Antalyaspor'un başkan vekili Alkan Evren, teknik direktör Alex de Souza ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüp başkan vekili Alkan Evren, "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Antalyaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim." açıklamasını yaptı.