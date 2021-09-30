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Antalyaspor yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

30.09.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı-beyazlılarda 2 eksik bulunuyor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 8. haftada yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Antalya Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Geçen hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor, ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 8 puanla 13. sırada yer alıyor.

Antalyaspor'da Adana Demirspor mücadelesi öncesi sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Harun Alpsoy dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Süper Lig Adana Demirspor

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