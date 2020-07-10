Antalyaspor yeni sezon tarihinden memnun

- "Transferde bütçe uygunluğuna ve altyapıya çok önem vereceğiz"

Süğlün, Süper Lig'de yeni sezonda kulüplerin en fazla 14 yabancı futbolcuyla sözleşme yapabileceği, bu oyuncuların sadece 8'inin aynı anda sahada yer alabileceğine ilişkin karara da değinerek, "Bununla ilgili de yine düşüncemiz pozitif. Bizi etkileyecek bir durum yok. Bundan sonra bütün takımlar, Finansal Fair Play için mücadele edecek. Bütçelerini aşamayacaklar. Hiç kimsenin çok inanılmaz rakamlarla bir şey yapma şansı da yok. Transferde bütçe uygunluğuna ve altyapıya çok önem vereceğiz. Bizim takımımızın bir şansı da inanılmaz genç ve altyapıdan çıkacak oyuncularımız da var. Bundan sonra finansal açıdan böyle devam etmekte de büyük fayda var." ifadelerini kullandı.

