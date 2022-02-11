YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalyaspor'da Fatih Karagümrük karşılaşması hazırlıkları sürüyor

Antalyaspor'da Fatih Karagümrük karşılaşması hazırlıkları sürüyor

11.02.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'da Fatih Karagümrük karşılaşması hazırlıkları sürüyor

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyorFedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyor
Toyota'nın geleneksel yıllık toplantısı metaversede yapıldıToyota'nın geleneksel yıllık toplantısı metaversede yapıldı
Balayını erteleyip milli takım kampına katıldılarBalayını erteleyip milli takım kampına katıldılar
Anahtar Kelimeler:
antalya Süper Lig Antalyaspor Fatih Karagümrük

Antalya Namaz Vakitleri 11 Şubat Cuma

İmsak
06:23
Sabah
07:44
Öğle
13:16
İkindi
16:13
Akşam
18:39
Yatsı
19:55
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.