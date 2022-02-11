Antalyaspor'da Fatih Karagümrük karşılaşması hazırlıkları sürüyor

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.



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