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Antalyaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

22.01.2021 19:52 | Son Güncelleme:
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Antalyaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 24 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, ligin ilk devresinin son maçında İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı, taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

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