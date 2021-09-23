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Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

23.09.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, ısınma çalışması ile başladı.

İdman, taktiksel oyun antrenmanıyla tamamlandı.

Akdeniz ekibi, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesi hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Süper Lig Yeni Malatyaspor

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