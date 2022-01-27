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Antalyasporlu forvet oyuncusu Mukairu, Kopenhag'a transfer oldu

27.01.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyasporlu forvet oyuncusu Mukairu, Kopenhag'a transfer oldu

Antalyaspor Kulübü, futbolcuları Paul Mukairu'nun Danimarka'nın Süper Lig ekibi Kopenhag'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Paul Omo Mukairu, Danimarka'nın FC Kopenhag takımına transfer oldu. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Nijeryalı 22 yaşındaki forvet oyuncusu Mukairu, Antalyaspor formasıyla son üç sezonda Süper Lig ve kupa mücadelelerinde 53 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

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