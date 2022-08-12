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Antalya'ya en çok turist Almanya'dan geldi

12.08.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ersin Yazıcı: - "Yurt dışından gelen turist sayımız 7 milyonu geçti ve birinci sırada Alman misafirlerimiz var"

Antalya'ya en çok turist Almanya'dan geldi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kente bu sene gelen yabancı turist sayısının 7 milyonu geçtiğini, ilk sırada da Alman misafirlerin yer aldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yazıcı, Almanya Konsolosluğu görevine atanan Martin Tscherner'i ve Muavin Konsolos olarak atanan İnna Ella Kianst'ı kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yazıcı, Tscherner ve Kianst'a yeni görevlerinde başarılar diledi.

Antalya'nın dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Yurt dışından gelen turist sayımız 7 milyonu geçti ve birinci sırada Alman misafirlerimiz var. 1 Ocak-31 Temmuz döneminde kentimize Almanya'dan 1 milyon 363 bin 526, Rusya'dan 1 milyon 275 bin 353 misafirimiz geldi. Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısında Alman misafirlerimizin lider olması bizi mutlu eden bir durum."

Güvenlik başta olmak üzere turizmle ilgili her konuyu yakından takip ettiklerini vurgulayan Yazıcı, turistlerin kentte 7 gün 24 saat güvenli ve rahat bir şekilde dolaşabildiğini, emniyet ve jandarma kuvvetlerinin bu konuda çok hassas olduğunu ifade etti.

Konsolos Tscherner de Yazıcı'ya salgın sürecinde Antalya'da yerleşik Almanlara sağladığı yardımlar için teşekkür etti.

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