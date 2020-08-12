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Antalya'ya iki günde yaklaşık 40 bin Rus turist geldi

ANTALYA HABERLERİ  | 12.08.2020 14:15 | Son Güncelleme

Vali Ersin Yazıcı: - "Dün 22 bin Rus turist gelmişti. Bugün ise 17 bin 571 Rus misafirimizi konuk etmeye başladık" - "Yaklaşık ortalama 10 bin civarında seyreden gelen turist sayısı dün itibariyle 34 bin 996 seviyesine çıktı"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kente iki gün içinde yaklaşık 40 bin Rus turistin geldiğini bildirdi.

Vali Yazıcı, bir otelde gazetecilerle bir araya geldiği tanışma toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin tüm Türkiye'de olduğu gibi kentte de üst düzeyde tutulduğunu söyledi.

İnsanların sağlığı için her şeyin düşünüldüğünü aktaran Yazıcı, kentteki herkesin ve sektörlerin turizme çok bağlı olduğunu dile getirdi.

Misafirlerin gelmeye başladığını belirten Yazıcı, "Dün 22 bin Rus turist gelmişti. Bugün ise 17 bin 571 Rus misafirimizi konuk etmeye başladık. Yaklaşık ortalama 10 bin civarında seyreden gelen turist sayısı dün itibariyle 34 bin 996 seviyesine çıktı. İnşallah yakın zamanda Almanlar da gelecek ve turizm sektörü daha fazla hareketlenecek." diye konuştu.

Yazıcı, gelen yolcuların havaalanına girdiği andan itibaren güvenli bir tatil geçirecek olmanın rahatlığını hissettiklerini bildirdi.

- "Antalya en güvenli kentlerden birisi"

Antalya'nın nüfusuna oranla Kovid-19 vakası en az tespit edilen iller arasında yer aldığına dikkati çeken Yazıcı, "Antalya en güvenli kentlerden birisi. Şehri tehdit edecek düzeyde bir vaka durumu söz konusu değil. Yerli ve yabancı tüm turistleri 'turizmin başkentine' davet ediyoruz." dedi.

Turistlerin ülkelerine dönüşünde Kovid-19 testlerinin yapıldığını vurgulayan Yazıcı, hızlı tanı kitlerinin yeterli düzeyde olduğunu ifade etti.

Yabancı turistlerde pozitif vaka çıkma olasılığına karşılık her otelin karantina odası kurduğuna değinen Yazıcı, klinik manada hastanede yatması gereken turistlerin ise ücret karşılığında hastanelerde tedavi altına alınacağını söyledi.

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