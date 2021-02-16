YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'ya kar yağdı

Antalya'ya kar yağdı

16.02.2021 23:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'ya kar yağdı

Antalya'da yüksek kesimlere yağan kar, sahile yakın yerleşim yerlerinde yağmurla karışık şekilde kısa sürdü.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede azaldığı kentte, gece saatlerinde yüksek kesimlerde bir süre kar görüldü.

Kar, sahile yakın yerleşim yerlerinde daha çok yağmurla karışık gerçekleşti.

Kentte uzun yıllar sonra yağan kar, Antalyalıları şaşırttı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yaptığı açıklamada, kentte ciddi kar yağışı beklemediklerini, soğuk hava dalgasının doğuya kaydığını belirtti.

Gültekin, üreticiler ve ilgililer için zirai don uyarısında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Antalya Namaz Vakitleri 16 Şubat Salı

İmsak
06:18
Sabah
07:38
Öğle
13:16
İkindi
16:17
Akşam
18:45
Yatsı
20:00

Antalya Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Salı

Beyza Eczanesi
Muratpasa
Cihan Dinç Eczanesi
Muratpasa
Erkin Eczanesi
Muratpasa
Evrim Eczanesi
Muratpasa
Tuğtekin Eczanesi
Muratpasa
Yiğit Eczanesi
Muratpasa
Gül Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Diğer Haberler

GÜNCELLEME - Yoğun kar yağışından kapanan Korkuteli-Denizli kara yolu ulaşıma açıldı

GÜNCELLEME - Yoğun kar yağışından kapanan Korkuteli-Denizli kara yolu ulaşıma açıldı

Alanyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Alanyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Antalya'da bir kadının darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanığa müebbet hapis

Antalya'da bir kadının darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanığa müebbet hapis

Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimlerinde 466 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimlerinde 466 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'nın Kaş ilçesine kar yağdı

Antalya'nın Kaş ilçesine kar yağdı

Antalyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.