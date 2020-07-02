Antep fıstığında lisanslı depo dönemi başlıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, inşaatı tamamlanan Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nda bu sene hasat döneminde ürün kabulüne başlanacağını bildirdi.

Tiryakioğlu yaptığı yazılı açıklamada, GATEM Bölgesi'nde ve Gaziantep-Nizip kara yolunda inşa edilen Et Borsası ile Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nda çalışmaların sona erdiğini ifade etti.

Yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerinde kurulan Et Borsası'nda hak sahibi kasaplara tapularının verilmeye başlandığını belirten Tiryakioğlu, Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nda ise bu sene hasat sezonunda ürün kabulüne başlanacağını kaydetti.

Tiryakioğlu, her iki projenin de kendi sektörlerine yönelik birçok ilki bünyesinde barındırdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi sürecinde tarım ve hayvancılığın stratejik önemi çok daha net kavrandı. Arz güvenliğinin korunmasına yönelik inşa edilen bu yapılar Gaziantep'i kendi kulvarlarında çok daha ileri noktalara taşıyacak. Antep Fıstığı Lisanslı Deposu, ürüne yönelik Türkiye'de yapılan ilk lisanslı depo olma özelliği taşıyor. Kültürel ürünümüz Antep fıstığı bizim için çok önemli ve değerli. Bu nedenle ürünümüzün üretiminin artması, üreticisine kazanç sağlaması ve endüstriyel alanda katma değer kazanması bizler için büyük ehemmiyet taşımakta. Bu bağlamda Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nu, ürünün geleceğine yapılmış önemli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Depomuz bu yıl hasat sezonunda ürün alımına başlayacak. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğiyle hizmete kazandırdığımız depo, alımlarını devlet garantisi altında gerçekleştirecek. Lisanslı depo üretici, tüccar ve sanayiciye, nakliye, analiz ve depo kira desteğinin yanı sıra risklere karşı güvenli ve sağlıklı depolama imkanı verecek."

Tiryakioğlu, 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip deponun, ürünün laboratuvarda sınıflandırma, sınıfına göre depolama, ELÜS ile kolay alım satım ve bankalardan kolay kredi imkanı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

