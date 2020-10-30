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Anthony Nwakaeme: Bu takımın hocası ben değilim

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.10.2020 22:24 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa yenilgisini değerlendirdi.

Anthony Nwakaeme: Bu takımın hocası ben değilim

Kasımpaşa karşısında 2 gol kaydeden Nwakeme, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Nwakaeme açıklamasında; "Hoca ben değilim, ben sadece futbolcuyum. Fenerbahçe maçında da benzeri yaşandı. İkinci yarılarda sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu çözmemiz lazım." dedi.

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