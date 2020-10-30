Anthony Nwakaeme: Bu takımın hocası ben değilim

Kasımpaşa karşısında 2 gol kaydeden Nwakeme, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.
Nwakaeme açıklamasında; "Hoca ben değilim, ben sadece futbolcuyum. Fenerbahçe maçında da benzeri yaşandı. İkinci yarılarda sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu çözmemiz lazım." dedi.
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