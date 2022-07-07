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Anthony Nwakaeme Galatasaray'a mı transfer oluyor? Anthony Nwakaeme kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

07.07.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da yer alarak şampiyonluk yaşayan ve daha sonra sözleşmesi bittiği için takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme ile Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı iddia ediliyor. Peki Anthony Nwakaeme Galatasaray'a mı transfer oluyor? Anthony Nwakaeme kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

Anthony Nwakaeme Galatasaray'a mı transfer oluyor? Anthony Nwakaeme kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Hayal kırıklığıyla tamamlayan sezonun ardından Dursun Özbek yönetimiyle yenilenmeye başlayan Galatasaray'da Transfer çalışmaları devam ediyor. Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Anthony Nwakaeme ile transfer görüşmelerine başladı. Haberde Okan Buruk'un Nijeryalı futbolcuyu kadroda görmek istediği ve 33 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

ANTHONY NWAKAEME GALATASARAY'A MI TRANSFER OLUYOR?

Trabzonspor'da 4 sezon forma giyen Nwakaeme, çıktığı 145 maçta 47 gol atıp 40 asist yaptı. Nijeryalı futbolcu geçen sezonki şampiyonluğa 34 maçta 7 gol 7 asist yaparak katkı vermişti. Anthony Nwakaeme'nin ismi Fenerbahçe ile de anılmış ancak Sarı-lacivertli kulüp 33 yaşındaki futbolcuyla ilgilenmediklerini; kulüpte temasa geçen menajerine olumsuz cevap verildiğini açıklamıştı.

ANTHONY NWAKAEME KİMDİR?

Trabzonspor takımında forvet mevkinde forma giymekte olan Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 21 Mart 1989 tarihinde dünyaya gelmiştir. 185 cm boyunda ve 80 kilo olan Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 34 maça çıkan Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 3 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştür. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, bu sezon 5 asist ve 7 gol katkısı ile oynamaktadır.


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Trabzonspor Anthony Nwakaeme galatasaray
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