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Anthony Nwakaeme kimdir, Galatasaray transferi iptal mi oldu? Anthony Nwakaeme aslen nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

19.08.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme'nin menajeri görüşmeler sırasında rakam yükseltip başka kulüpleri devreye sokunca, Galatasaray bu transferden geri çekildi. Gelişme sonrası ünlü yıldızın hayatı ve kim olduğu merak ediliyor. Peki Anthony Nwakaeme kimdir, Galatasaray transferi iptal mi oldu? Anthony Nwakaeme aslen nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilenler...

Anthony Nwakaeme kimdir, Galatasaray transferi iptal mi oldu? Anthony Nwakaeme aslen nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray, Anthony Nwakaeme transferinde şimdilik geri adım attı. Gelişmelere göre menajeri tarafından Sarı-Kırmızılı kulübe önerilen Nijeryalı yıldıza teklif yapan Galatasaray yönetimi, pazarlıklarda sürekli olarak fiyat artırma çabasına girilmesi ve başka kulüplerden alınan tekliflerin ortaya konulması sebebiyle masadan kalktı. Peki Anthony Nwakaeme kimdir?

ANTHONY NWAKAEME KİMDİR?

Anthony Nwakaeme Süper Lig'de aktif olarak forma giymiş Afrika kökenli futbolculardan bir tanesidir. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Anthony Nwakaeme oldukça yetenekli bir futbolcudur. Anthony Nwakaeme maç esnasında yapmış olduğu resital hareketleri ile Trabzonspor taraftarı tarafından çok sevilen bir isim haline gelmiştir.

Anthony Nwakaeme 1989 doğumlu olup 32 yaşındadır. Anthony Nwakaeme 1.85 metre boya sahip bir futbolcudur. Tam adı ise Anthony Nnaduzor Nwakaeme’dir. Süper lig ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam etmektedir. Sağ ayaklı bir futbolcu olan Anthony Nwakaeme sol kanatta forma giymektedir. Anthony Nwakaeme’nin şuan ki güncel piyasa değeri 5 Milyon Euro’dur. Santrafor ve forvet arkasında da forma giyebilen bir futbolcudur. En yüksek bonservis değerine 2020 yılında ulaşmıştır. Anthony Nwakaeme’nin Nijerya’nın Lagos şehrinde doğmuştur. Nijerya asıllı bir Afrikalıdır.

Türkiye’ye İsrail takımlarından olan Hapoel Beer Sheva takımından gelmiştir. Anthony Nwakaeme 2021 yılı itibari ile Trabzonspor ile olan sözleşmesi devam etmektedir. Trabzonspor’da oynamaktadır. Anthony Nwakaeme Trabzonspor’da 1.5 Milyon Euro maaş almaktadır. Takımında en fazla maaş alan futbolculardan birisidir.

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Anthony Nwakaeme galatasaray
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