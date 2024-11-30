Antrenmana çıkmadı! Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı... Yerine gelecek isim büyük oranda belli oldu

Beşiktaş'ta son günlerde yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Hasan Arat'ın önce Futbol A.Ş'den daha sonra başkanlık görevinden istifasının ardından özellikle son oynanan Maccabi Tel Aviv maçının ardından Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un geleceği de merak ediliyordu.

ANTRENMANA ÇIKMADI

HT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta yolların ayrılması beklenen Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst, bugün yapılan idmanda takımın başında yer almadı.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

İdmanda Giovanni van Bronckhorst'un yerine Serdar Topraktepe takımın başında yer aldı. Serdar Topraktepe'nin yardımcılığını ise U19 takımı teknik direktörü Veli Kavlak yaptı. Haberde, van Bronckhorst ile yolların ayrıldığının kısa süre içerisinde resmi olarak duyurulacağı aktarıldı.

SERGEN YALÇIN...

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre yaşanan bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlılar Sergen Yalçın ile temasa geçti.