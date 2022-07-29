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Antrenörlük Eğitimi mezunları ne iş yapar? Antrenörlük Eğitimi bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

28.07.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslek seçimi yaparken önümüze pek çok detay çıkmaktadır. Antrenörlük eğitimi, spora ilgili pek çok öğrencinin dikkatini çeken bir bölümdür. Bölümden mezun olan antrenörler beden eğitimi öğretmeni olarak çalışabilirler. Antrenörlük eğitimi mezunları ne iş yapar?

Antrenörlük Eğitimi mezunları ne iş yapar? Antrenörlük Eğitimi bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Antrenörlük eğitimi bölümü spor ile ilgili yapılan araştırmalarda önemli bir yer tutmaktadır. Sportif yetenekleri bulunan insanlar kariyerlerine ilgi duyduğu sporla devam etmek isterlerse antrenörlük eğitimi bölümünü tercih etmektedirler. Bölüm ülkemizde yalnızca 9 üniversitede bulunmaktadır.

Antrenörlük eğitimi bölümü nedir?

Antrenörlük eğitimi bölümünün temel amacı, herhangi bir spor dalındaki bir sporcunun gelişmesini ve yetiştirilmesini sağlayan antrenör adaylarına eğitim vermektedir.

Antrenörlük eğitimi bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Antrenörlük, bölümü dört yıl süren bir lisans bölümüdür. Bölümden mezun olanlar antrenör unvanı kazanırlar. Bölüme girmek için üniversite sınavından kazanılan puanın yanı sıra üniversitenin özel olarak belirlediği bir yetenek sınavını geçmek mecburidir.

Başlıca antrenörlük eğitimi bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;

  • Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri
  • Atletizm
  • Genel Cimnastik
  • İnsan Anatomisi ve Kinesiyolojisi
  • Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım
  • Hentbol, Voleybol, Basketbol, Futbol
  • Ritim Eğitimi ve Dans
  • Türk Spor Kültürü ve Tarihi
  • Bireysel Sporlar
  • Spor Fizyolojisi
  • Artistik Cimnastik
  • Sporcu Beslenmesi
  • Sporcu Masajı
  • Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon

Antrenörlük eğitimi mezunları ne iş yapar?

Antrenörlük eğitimi mezunları iş imkanları biraz kısıtlı olabiliyor. Çünkü bölümden mezun olan antrenörler belirli branşlardaki sporcuların yetişmesini ve spor müsabakalarına hazırlanmalarını sağlamaktadır.

Antrenörlük eğitimi mezunları nerelerde çalışır?

Antrenörlük eğitimi mezunlarının kamuda iş olanakları çok çeşitli değildir. KPSS sınavı puanı sonucunda Milli Eğitim Bakanlığında beden eğitimi öğretmeni olarak atanabilirler. Antrenörlük eğitimi mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise tıpkı kamu gibi kısıtlıdır. Mezun olan antrenörler özel spor salonlarında eğitmenlik yapabilirler.

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