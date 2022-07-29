Antrenörlük Eğitimi mezunları ne iş yapar? Antrenörlük Eğitimi bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Antrenörlük eğitimi bölümü spor ile ilgili yapılan araştırmalarda önemli bir yer tutmaktadır. Sportif yetenekleri bulunan insanlar kariyerlerine ilgi duyduğu sporla devam etmek isterlerse antrenörlük eğitimi bölümünü tercih etmektedirler. Bölüm ülkemizde yalnızca 9 üniversitede bulunmaktadır.

Antrenörlük eğitimi bölümü nedir?

Antrenörlük eğitimi bölümünün temel amacı, herhangi bir spor dalındaki bir sporcunun gelişmesini ve yetiştirilmesini sağlayan antrenör adaylarına eğitim vermektedir.

Antrenörlük eğitimi bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Antrenörlük, bölümü dört yıl süren bir lisans bölümüdür. Bölümden mezun olanlar antrenör unvanı kazanırlar. Bölüme girmek için üniversite sınavından kazanılan puanın yanı sıra üniversitenin özel olarak belirlediği bir yetenek sınavını geçmek mecburidir.

Başlıca antrenörlük eğitimi bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;

Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri

Atletizm

Genel Cimnastik

İnsan Anatomisi ve Kinesiyolojisi

Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım

Hentbol, Voleybol, Basketbol, Futbol

Ritim Eğitimi ve Dans

Türk Spor Kültürü ve Tarihi

Bireysel Sporlar

Spor Fizyolojisi

Artistik Cimnastik

Sporcu Beslenmesi

Sporcu Masajı

Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon

Antrenörlük eğitimi mezunları ne iş yapar?

Antrenörlük eğitimi mezunları iş imkanları biraz kısıtlı olabiliyor. Çünkü bölümden mezun olan antrenörler belirli branşlardaki sporcuların yetişmesini ve spor müsabakalarına hazırlanmalarını sağlamaktadır.

Antrenörlük eğitimi mezunları nerelerde çalışır?

Antrenörlük eğitimi mezunlarının kamuda iş olanakları çok çeşitli değildir. KPSS sınavı puanı sonucunda Milli Eğitim Bakanlığında beden eğitimi öğretmeni olarak atanabilirler. Antrenörlük eğitimi mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise tıpkı kamu gibi kısıtlıdır. Mezun olan antrenörler özel spor salonlarında eğitmenlik yapabilirler.



