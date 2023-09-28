AÖF DERS SEÇİMİ ne zaman, hangi tarihlerde? 2023-2024 AÖF güz dönemi kayıt yenileme ve ders seçim tarihleri

AÖF ders seçimi tarihlerine ilişkin araştırmalar yoğunluk kazandı. Bu yıl AÖF yeni kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından AÖF kayıt yenileme ve ders seçim tarihleri gündeme geldi. 2023 - 2024 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 'aof.anadolu.edu.tr' adresi üzerinden yapılacak. İşte konuya dair detaylar...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.
AÖF kayıt yenileme işlemleri, 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak. 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.
Ders seçimi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Öğrenciler ders seçimlerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapabilir. Ders seçimleri kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22.00'de sona erecek. 2023-2024 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ise bahar döneminde ders seçimlerini kendileri yapacak.
İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi
ÖSYS Yeni Kayıt: 28 Ağustos Pazartesi-1 Eylül 2023 Cuma
ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
Dikey Geçiş (DGS): ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Ek Yerleştirme: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Yatay Geçiş: 11 Eylül 2023 Pazartesi-15 Eylül 2023 Cuma
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi