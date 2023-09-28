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AÖF DERS SEÇİMİ ne zaman, hangi tarihlerde? 2023-2024 AÖF güz dönemi kayıt yenileme ve ders seçim tarihleri

28.09.2023 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF ders seçiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi yeni kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Şimdi ise gözler ders seçim tarihlerine çevrildi. Peki, AÖF ders seçimi başladı mı, ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? 2023-2024 AÖF güz dönemi kayıt yenileme ve ders seçim tarihleri...

AÖF ders seçimi tarihlerine ilişkin araştırmalar yoğunluk kazandı. Bu yıl AÖF yeni kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından AÖF kayıt yenileme ve ders seçim tarihleri gündeme geldi. 2023 - 2024 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 'aof.anadolu.edu.tr' adresi üzerinden yapılacak. İşte konuya dair detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.

AÖF kayıt yenileme işlemleri, 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak. 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.

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AÖF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

Ders seçimi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Öğrenciler ders seçimlerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapabilir. Ders seçimleri kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22.00'de sona erecek. 2023-2024 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ise bahar döneminde ders seçimlerini kendileri yapacak.

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AÖF KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi

ÖSYS Yeni Kayıt: 28 Ağustos Pazartesi-1 Eylül 2023 Cuma

ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

Dikey Geçiş (DGS): ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Ek Yerleştirme: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Yatay Geçiş: 11 Eylül 2023 Pazartesi-15 Eylül 2023 Cuma

Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi


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