AÖF FİNAL SINAVI TARİHİ 2023: AÖF final sınavları ne zaman, online mı yapılacak? Açıköğretim Fakültesi e-kampüs giriş ekranı

AÖF final sınavı tarihleri açıklandı. Sınavlar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre Mayıs ayında gerçekleştirilecek. İşte AÖF sınav tarihleri...

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF final sınavları, 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavların online olması bekleniyor.

AÖF FİNAL SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavlarının online olması bekleniyor.

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

