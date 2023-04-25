AÖF FİNAL SINAVI TARİHİ 2023: AÖF final sınavları ne zaman, online mı yapılacak? Açıköğretim Fakültesi e-kampüs giriş ekranı

AÖF final sınavı tarihleri açıklandı. Sınavlar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre Mayıs ayında gerçekleştirilecek. İşte AÖF sınav tarihleri...
AÖF final sınavları, 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavların online olması bekleniyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavlarının online olması bekleniyor.
Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.