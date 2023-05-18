AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ 2023: AÖF sınavları ne zaman? Online mı yüz yüze mi yapılacak?

AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlarınfa yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 öğretim yılı sınavları ile ilgili detaylar bir süre önce belli oldu. İşte, AÖF sınav tarihleri...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Çevirimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek sınavlar 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACASK?

AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrim içi) olarak gerçekleştirilecek.

ONLİNE AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor. Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası - şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor. Ders geçme notu ise 35 ve çıkan sorular her dersten 20 soru, 30 dakika şeklindedir.

