AÖF ONLINE SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF e-Sınav girişi nasıl yapılır, nereden?

2022-2023 Eğitim Yılının AÖF Bahar Dönemi vize sınavları bugün uygulanmaya başladı. Online olarak gerçekleştirilen AÖF sınavları için ilgi arttı. Öğrenciler AÖF online sınav giriş ekranına erişim sağlamak istiyor. İşte sınav ile ilgili detaylar...

AÖF ONLINE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavlarının ilk etabı 8-9 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleşmişti. 2. etap ise 15-16 Nisan2da düzenlenecek. AÖF sınavları online ortamda gerçekleşiyor. Sınavlarda öğrencilere her dersten 20 soru sorulurken 30 dakika sınav süresi verilecek. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilirken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.

AÖF ONLINE SINAV NASIL OLACAK?

Sınava başlayabilmeniz için sayfanın altında yer alan “Sınav yönergesi ve kurallarını okudum, kabulediyorum” seçeneğini işaretleyip “Sınavı Başlat” butonuna basmanız gerekmektedir. Sınavınızıbaşlatmak istemiyorsanız “Vazgeç ve Ders Listesine Dön” butonuna basarak ilgili oturumdaki sorumluolduğunuz dersler listesine dönebilirsiniz.

8-“Sınavı Başlat” butonuna bastığınızda seçilen dersinize ait bir oturum oluşturulur ve sınav anındakiher işlem bu oturum üzerinden gerçekleştirilir.

9-Sınav başladıktan sonra ekranda görünen soruyu cevaplamak istiyorsanız A, B, C, D, E şıklarındanbirini, boş bırakmak istiyorsanız “Bu soruyu boş bırakmak istiyorum” seçeneğini seçmeniz, daha sonrasoru paneli altında yer alan “Soruyu Onayla ve Sonraki Soruya Geç” butonuna basmanızgerekmektedir. Soruyu onaylamadan önce seçenek değişikliği yapabilirsiniz. Soru onayı sonrasındadüzeltme veya kontrol için bir önceki soruya dönemezsiniz.



