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AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF sınav giriş nasıl yapılır, nereden? Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı!

16.04.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF online sınav giriş ekranı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavlarının ikinci etabı nedeniyle internette araştırılıyor. Online olarak ilk etabı 8-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen vizelerin ikinci etabının ilk oturumu ise15 Nİsan'da yapıldı. İkinci oturum 16 Nisan'da yapılacak. Peki, AÖF sınav giriş nasıl yapılır, nereden? İşte, Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı...

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF sınav giriş nasıl yapılır, nereden? Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı!

AÖF online sınav giriş ekranı, 16 Nisan 2023 Pazar gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Online (çevrim içi) olarak gerçekleşen AÖF sınavlarında öğrencilere her ders için 20 soru yöneltilirken, sınav için 30 dakika süre verilmektedir. AÖF online sınav giriş ekranı linki merak konusu oldu. AÖF online sınav giriş ekranı ile ilgili detaylar haberimizde...

AÖF ONLINE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Sınava Anadolu Üniverisitesi'nin internet sitesi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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AÖF sınavları online ortamda gerçekleşiyor. Sınavlarda öğrencilere her dersten 20 soru sorulurken 30 dakika sınav süresi verilecek. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilirken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.

AÖF ONLINE SINAV NASIL OLACAK?

Sınava başlayabilmeniz için sayfanın altında yer alan “Sınav yönergesi ve kurallarını okudum, kabulediyorum” seçeneğini işaretleyip “Sınavı Başlat” butonuna basmanız gerekmektedir. Sınavınızıbaşlatmak istemiyorsanız “Vazgeç ve Ders Listesine Dön” butonuna basarak ilgili oturumdaki sorumluolduğunuz dersler listesine dönebilirsiniz.

8-“Sınavı Başlat” butonuna bastığınızda seçilen dersinize ait bir oturum oluşturulur ve sınav anındakiher işlem bu oturum üzerinden gerçekleştirilir.

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9-Sınav başladıktan sonra ekranda görünen soruyu cevaplamak istiyorsanız A, B, C, D, E şıklarındanbirini, boş bırakmak istiyorsanız “Bu soruyu boş bırakmak istiyorum” seçeneğini seçmeniz, daha sonrasoru paneli altında yer alan “Soruyu Onayla ve Sonraki Soruya Geç” butonuna basmanızgerekmektedir. Soruyu onaylamadan önce seçenek değişikliği yapabilirsiniz. Soru onayı sonrasındadüzeltme veya kontrol için bir önceki soruya dönemezsiniz.

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