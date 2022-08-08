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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ! 2022 Açık Öğretim Fakültesi sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri belgesi sorgulama

08.08.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF yaz okulu sınavlarına geri sayım devam ediyor. Üniversite öğrenimini açıktan tamamlamak veya 2. üniversiteyi okumak isteyenlerin başvurduğu AÖF yaz okulu sınavlarına sayılı bir zaman kaldı. Açık Öğretim Fakültesi sınavına girecek öğrenciler sınav giriş yeri belgelerini sorguluyor. Peki AÖF sınavı ne zaman? İşte AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ! 2022 Açık Öğretim Fakültesi sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri belgesi sorgulama

AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne zaman? soruları gündemde yer alıyor. AÖF yaz okulu sınavına katılacak binlerce aday sınav hakkındaki detayları internet üzerinden araştırıyor. Konuya ilişkin beklenen açıklama geldi. İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ve merak edilenler...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakülteleri (AÖF) 2021-2022 Öğretim Yılı yaz okulu sınav tarihi 13 Ağustos 2022 Cumartesidir.

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AÖF SINAV GİRİŞ YERİ BELGELERİ 2022!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi resmi tiwtter hesabından yapılan açıklama ise sınav giriş belgesi duyurusu yapıldı.

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

aöf sınav tablet

AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL OLACAK?

2021-2022 Öğretim Yılı AÖF yaz okulu sınavı, yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavı her ders için 20 soru ve 30 dakika süre ile gerçekleşecek. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

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AÖF YAZ OKULU SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

Destek sistemi, "Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir." şeklinde açıklandı.


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